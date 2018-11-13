الملكة إليزابيث وجدت دودة ميتة في طعامها.. وهذا رد فعلها!

لندن(صدى):

أفادت صحيفة ميرور البريطانية أن القيام بمهمة إعداد الطعام لملكة بريطانيا وباقي أعضاء الأسرة المالكة ليس بالأمر السهل.

وتركت الملكة إليزابيث رسالة مقتضبة لطاقم الطهاة بعدما وجدت دودة ميتة في طبق السلطة الخاص بها.

وقطعت الملكة ورقة من الكتاب المخصص لتدوين التعليقات، ووضعت الدودة الميتة على الورقة وكتبت عليها ” وجدت ذلك في السلاطة – هل تستطيع أن تأكلها؟ “، ثم أرسلت بالورقة إلى الطهاة.

وقال كبير الطهاة السابق الخاص بملكة بريطانيا إنها تفضل الوجبات ” النظيفة البسيطة “، وعرفت بأنها تتمتع بذوق بسيط في الطعام.

وتختار الملكة وجباتها من كتاب يعده كبير الطهاة، وتحدد اختياراتها بالقلم الرصاص كما تدون به ملحوظاتها.