الملكة إليزابيث وجدت دودة ميتة في طعامها.. وهذا رد فعلها!
أفادت صحيفة ميرور البريطانية أن القيام بمهمة إعداد الطعام لملكة بريطانيا وباقي أعضاء الأسرة المالكة ليس بالأمر السهل.
وتركت الملكة إليزابيث رسالة مقتضبة لطاقم الطهاة بعدما وجدت دودة ميتة في طبق السلطة الخاص بها.
وقطعت الملكة ورقة من الكتاب المخصص لتدوين التعليقات، ووضعت الدودة الميتة على الورقة وكتبت عليها ” وجدت ذلك في السلاطة – هل تستطيع أن تأكلها؟ “، ثم أرسلت بالورقة إلى الطهاة.
وقال كبير الطهاة السابق الخاص بملكة بريطانيا إنها تفضل الوجبات ” النظيفة البسيطة “، وعرفت بأنها تتمتع بذوق بسيط في الطعام.
وتختار الملكة وجباتها من كتاب يعده كبير الطهاة، وتحدد اختياراتها بالقلم الرصاص كما تدون به ملحوظاتها.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11404 ] نشر منذ 19 دقيقة
وعووه😷ماتستاهلين يا ام قبعه💚😁اجل حنا ياالي نمطخ من ها المطاعم😣😂ولاندري عن المدسوس الله يستر علينا ويكفينا الشر بس☺
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58314 ] نشر منذ 6 دقائق
من رأيي تفغصين الدوده في حنجور كبير الطهاة ,,
,, ام القبعات الأنيقه ماتستاهل تغشونها بطعامها ,,
,, كبير الطهاة مايستحي ولا ينتخي ولا عنده شيمه لكبار السن والقدر امثالك ,,
,, اطلقي هاري عليه خليه يهريه ويفريه ,, ليتعلم الأدب ,,