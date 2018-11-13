ذوي ” روتانا وتالا ” : القضية لا تزال قيد التحقيق وسنحاسب ناشري الأخبار الكاذبة

نايف السالم(صدى):

كشف المستشار القانوني مهند محمود سعيد النجار، المتحدث باسم ذوي الفتاتين ” روتانا وتالا ” ، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن الفتاتين اللتين توفيتا في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، رحمهما الله.

وأكد ” النجار ” ، أن كل ما نقل عنهما مغلوطًا وليس له أساس من الصحة، مستنكرًا نشر صورًا مزيفة ومخلة ليست لهما.

وأشار إلى أن ما حدث من قبل بعض وسائل الإعلام أضر بسمعة عائلة الضحايا وحالتها النفسية، واصفًا إياه بأنه كان متاجرةً بدماء بنتيهما وتسويقاً رخيصاً لمادتهم الإعلامية، مشددًا على أنه سيتم محاسبة جميع من نشر أخباراً كاذبة وزيف الحقائق وشوه سمعة ذوي الفتاتين.

أما عائلة الفتاتين فقد أكدوا ان القضية لاتزال قيد التحقيق، مضيفين: ” كُلنا ثقة أن الحقائق ستظهر وتنجلي، وأن جهودهم الكريمة لن تضيع سدى، وذلك إيماناً منا ومن واقع تجربتنا في الخارج بأن مملكتنا الغالية تهتم وترعى مواطنيها في الداخل والخارج، رافعين الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ” .