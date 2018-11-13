بالفيديو.. ” الداخلية ” توضح تفاصيل البدء بالرصد الآلي للمخالفات أثناء القيادة

علي القحطاني(صدى):

كشف مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، تفاصيل البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان على الطرق الخارجية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال الشلهوب خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” ، اليوم الثلاثاء، إن سيتم الرد الآلي الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان بدء من يوم الأحد القادم.

وأضاف أن بالنسبة لمخالفة ربط الحزام ستبدأ من 150 إلى 300ريال ربط، ومخالفة استخدام الجوال من 500 إلى 900ريال ونفس المخالفة داخل المدينة وخارجها.

وتابع : بفضل الله تعالي فالنتائج الخاصة بالحوادث نتائج مبشرة ولدينا انحفاض في الحوادث وهدفنا رفع مستوى السلامة المرورية.