بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية،

وتشمل هذه الحالة مناطق: ” الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها. ”

كما توقعت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وتابعت أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون الضباب خلال ساعات الليل، والصباح الباكر، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.