موظف يتحرش بشقيقة زوجته.. وهكذا عاقبته المحكمة!

أبوظبي(صدى):

عاقبت محكمة الجنايات في دبي، اليوم الثلاثاء، موظف خليجي بالسجن لمدة 3 سنوات لإدانته بهتك عرض شقيقة زوجته بالإكراه، وذلك بعد تسلله لغرفة نومها عبر النافذة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات، لإدانته بالتسلل لغرفة المجني عليها عبر النافذة وأمسك بيدها وألقى بها على السرير وحاول التحرش بها إلا أنها قاومته وهربت إلى حمام الغرفة وأغلقت الباب عليها.

وأكدت الزوجة في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم تسلل لغرفتها وبدأ بالحديث معها حول خلافاته مع شقيقتها ثم شرع في التحرش بها فقاومته وهربت إلى دورة المياه.

وكان زوج الضحية مسافراً إلى تايلند وقت الواقعة، وتلقى اتصالاً مع زوجته التي أبلغته بما حدث، فيما أقرّ المتهم في التحقيقات بالدخول إلى غرفة نوم المجني عليها.