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” الروقي ” يدافع عن ” الهلال ” : أمرابط أخر الأمثلة

” الروقي ” يدافع عن ” الهلال ” : أمرابط أخر الأمثلة
ماجد محمد(صدى):

قال فهد الروقي، الكاتب والناقد الرياضي، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إذا هاجم نصراوي الهلال دون مبرر فتأكد بأنه يغطي على مشكلة، مرابط أخر الأمثلة. ”
وجاء ذلك بعد تصريحات اللاعب نور الدين أمرابط عن نادي الهلال بأنه محظوظ، لحصوله على عدة ركلات جزاء ساهمت في انتصاراته المتتالية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 57 دقيقة

الظاهر ما تعلم من اول مره مسوي فيها البطل

[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 5 دقائق

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[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 4 دقائق

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