” الروقي ” يدافع عن ” الهلال ” : أمرابط أخر الأمثلة

ماجد محمد(صدى):

قال فهد الروقي، الكاتب والناقد الرياضي، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إذا هاجم نصراوي الهلال دون مبرر فتأكد بأنه يغطي على مشكلة، مرابط أخر الأمثلة. ”

وجاء ذلك بعد تصريحات اللاعب نور الدين أمرابط عن نادي الهلال بأنه محظوظ، لحصوله على عدة ركلات جزاء ساهمت في انتصاراته المتتالية.