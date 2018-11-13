” الروقي ” يدافع عن ” الهلال ” : أمرابط أخر الأمثلة
قال فهد الروقي، الكاتب والناقد الرياضي، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إذا هاجم نصراوي الهلال دون مبرر فتأكد بأنه يغطي على مشكلة، مرابط أخر الأمثلة. ”
وجاء ذلك بعد تصريحات اللاعب نور الدين أمرابط عن نادي الهلال بأنه محظوظ، لحصوله على عدة ركلات جزاء ساهمت في انتصاراته المتتالية.
هبيد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 57 دقيقة
الظاهر ما تعلم من اول مره مسوي فيها البطل
مؤدب[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 5 دقائق
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مؤدب[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 4 دقائق
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