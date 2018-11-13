دورة تطوير منهجي لرقي وطني يقدمها مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة لمدرسة البنات بدف زيني

نايف السالم(صدى):

قدم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة في مدرسة متوسطة وثانوية دف زيني للبنات دورة الرسم بعنوان (تطوير منهجي لرقي وطني ) يوم الاثنين 3ربيع أول لعام 1440هـ ولمدة يومين.

قدمت الدورة احدى منسوبات مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بوحدة التمكين والتدريب الاستاذة / ناجية حلبي وذلك لتعزيز موهبة الرسم لدى الطالبات حيث يعتبر الرسم أداة تعبيرية هامة يمكن أن تستعمل من أجل أن تعبر عن الأفكار المختلفة التي تجول في خاطرك مما يجعل لها تأثيرا كبيرا على كل من يراها ويتفاعل معها بصريا.

وتهدف الدورة الى التعرف على أساسيات الألوان المائية والزيتية و على الرسم بالخامات المختلفة وتعريفهن بأساسيات التعبير الفني و علي الألوان وتأثيرها على العقل وايضاً مساعدتهم عاى إبراز المواهب لديهن.

في نهاية الدورة قدمت قائدة المدرسه شكرها وتقديرها لادارة المركز وللمدربة على التجاوب والتعاون المشترك والمثمر.