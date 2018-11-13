دورات تربوية يقدمها مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة لمدارس محافظة الجموم

نايف السالم(صدى):

انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية بين المؤسسات المختلفة حيث انها تعد إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به ، والعمل على تحسين مستوى حياة المواطنين اجتماعياً واقتصادياً وسعياً لخدمة أهالي المحافظة ، و للمساهمة في توعية المجتمع اجتماعياً وتربوياً..

فقد قدم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة عدة دورات تربوية في عدد من مدارس البنات بمحافظة الجموم وقراها منها ( دورة التعزيز الايجابي ، التنمر والعنف المدرسي ، تعزيز القيم لدى الابناء ) وتنوعت الفئة المستهدفة مابين طالبات وامهاتهن ومرشدات طلابيات حيث تراوح اعداد الحضور لتلك الدورات مابين 200 سيدة وطالبة.

قدمت الدورات المستشارة الاسرية والباحثة الاجتماعية بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة الاستاذة / مها يحيى قحل حيث احتوت الدورات على عرض بوربوينت متنوع ومقاطع فيديو وورش عمل مختلفة تخدم الهدف من المحاضرات ..

وقد لاقت هذه المشاركة من المركز استحسان الكادر التعليمي والامهات لتأثيره على القالب السلوكي لدى الابناء ومساعدة الامهات في تخطي الكثير من المشكلات التربوية .