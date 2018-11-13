دراسة تكشف أسباب بحث ألمانيا عن مهندسي كهرباء ” خليجيين “

برلين(صدى):

كشفت دراسة نقابية متخصصة في ألمانيا، عن احتياجها 100 ألف مهندس كهربائي للانخراط الفوري في سوق العمل خلال السنوات العشر القادمة، وبخاصة من منطقتي غرب آسيا والخليج، لسد احتياجات البلاد في هذا المجال.

وأكدت الدراسة أن العديد من الشركات العامة والخاصة -وتحديدًا متوسطة الحجم تعاني من تراجع كبير في أعداد مهندسي الكهرباء الأكفاء، حيث تراجع الإقبال في ألمانيا خلال العقد الأخير على دراسة هندسة الكهرباء بشكل ملحوظ.

وستقوم ألمانيا باستقدام مهندسين من غرب آسيا أو الخليج، عبر الهجرة أو التوظيف ، حيث أن الخليج شهد خلال السنوات الماضية مئات من المشروعات العملاقة التي منحت العاملين فيها خبرات كبيرة.