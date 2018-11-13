الدكتور الغامدي يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة

محمد السعران(صدى):

رفع الدكتور محمد بن احمد الغامدي خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةبالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وعبر الدكتور الغامدي عن بالغ تقديره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وللمسؤولين في الوزارة على دعمهم وحسن ظنهم.

يذكر أن الدكتور الغامدي بدأ العمل في شركة نادك مديراً بمشروع حرض وانتقل الى جامعة الملك فيصل عضو هيئة تدريس بكلية العلوم الزراعة والأغذية ثم جامعة الباحة وشغل عدة مناصب، منها: وكيل كلية العلوم ووكيل عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة وترأس العديد من اللجان. وهو حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مجال بيئة وفسيولوجيا النباتات، وشارك في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات والندوات داخل المملكة وخارجها.