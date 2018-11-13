بالفيديو.. مراسل يضرب فتى ويسبّه أثناء حديثه عن مسيرات العودة

القدس(صدى):

خرج مراسل تليفزيوني، عن طوره على الهواء مباشرة، بعدما كان يتحدث عن مسيرات العودة الفلسطينية ثم ضرب فتى كان يسير أمامه وسبّه بالأم.

ووثَّق مقطع فيديو، المراسل وهو يتحدث في تقرير تليفزيوني عن مسيرات العودة بكل وطنية، ومن ثم مرّ فتى أمام الكاميرا بالخطأ ليضربه ويسبّه بأمه.

وأوضح الفتى أنه لم يرى الكاميرا أو المراسل وكان يتحدث مع زملائه، إلا أنه فقد أعصابه ورفع صوته عليه بشكل مبالغ فيه.