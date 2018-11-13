مي العيدان تفتح النار على صابرين: ” عشنا وشفنا الحجاب ستايل “

الكويت(صدى):

هاجمت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، الفنانة المصرية صابرين بعد تصريحات الأخيرة بشأن حجابها، حيث قالت في آخر ظهور إعلاميّ لها، إنّ غطاء الرأس الذي ترتديه على رأسها، هو ” ستايل ” .

ونشرت ” العيدان ” تعليق صابرين على الحجاب، عبر موقع ” تويتر ” ، معلقة : ” صابرين أنا مش محجبة دا ستايلي.. والله عشنا وشفنا إن الحجاب ستايل ” .

وقالت صابرين في تصريحات تليفزيونية: ” أنا مش محجبة ومش ندمانة على الخطوة دي، وده ستايلي مش حجاب، وأهم حاجة أكون سعيدة ” .

وأضافت: ” بدون فتاوى من أحد استفت قلبك، والباروكة بتتغير حسب كل دور وطبيعته، والإنسان قلبه بيتغير وربنا يثبتنا كلنا، وعشان محدش يزعل أنا مش محجبة ده اكسسوار ” .