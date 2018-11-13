بالفيديو.. شقيقة مودل روز ترد على تصريحات المهرة: ” كنا شوفناكي مهندسة أو دكتورة “

المنامة(صدى):

أثارت تصريحات المهرة البحرينية الأخيرة، بأن ” الشغالة لو ذكية أو تفكر شوية كان اشتغلت مهندسة أو اشتغلت أي شيء ثاني ” ، استفزاز الفاشينيستا السعودية ليان عبد الله شقيقة مودل روز، مما دفعها للرد عليها من خلال فيديو عبر صفحتها بتطبيق ” سناب شات ” .

وقالت ليان: ” إذا بنتكلم عن الذكاء كنا شوفناكي مهندسة أو دكتورة وما شوفناكي مشهورة ” ، مؤكدة أنها لا تحب التحدث عن الآخرين أو التعليق علي تصريحاتهم ولكن الموضوع استفزّها للغاية لأن ليس كل إنسان توفرت له الفرصة أن يدرس أو أتيحت له الفرصة لامتهان عمل مناسب.

وتابعت ليان أن ليس كل من عمل سائقًا أو عامل نظافة يعني أنه ليس ذكيًا ولكن الحياة فرص والله يوزّع الأرزاق كيفما يشاء، مطالبةً المهرة البحرينية بعدم الانتقاص من شأن أي إنسان.