شاهد.. زوجان يصممان كهف داخل غابة نائية ويعيشان حياة العصر الحجري

لندن(صدى):

أقدم الزوجان نعومي واميسلي ودان ويستال على تصميم كهف داخل غابة نائية بقرية كولبرووكديل البريطانية والعيش على طريقة العصر الحجري حيث زوداه بكافة أساليب العيش القديمة.

وترك الزوجان كافة وسائل العيش الحديثة وبل وقاما بأكل الحشرات، وأرتديا ملابس من فراء الأرانب، كما يصممان الأقواس والسهام للصيد، ويصنعان أدوات الطعام من قرون الغزلان، وفي وقت الراحة يقضيان وقتهما وسط الطبيعة، متمثلين في ذلك بسكان الكهوف في عصور ما قبل التاريخ، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وقال الزوج إنه عمل في عدة برامج تلفزيونية كخبير للحياة بين الطبيعة، والتقى بزوجته واميسلي أثناء عمله قبل 13 عامًا، ثم انطلقا معًا بهذا التخصص، مشيرا إلى إنه كان دائمًا مُهتًما بالعيش وسط الهواء الطلق.

وأكد الزوجان أن أسلوب العيش على طريقة العصر الحجري يُحافظ على البقاء ، ودشنا للمرة الأولى، مشروعًا في العام 2010 داخل الولايات المتحدة، لتعليم مهارات البقاء على قيد الحياة بشكل صحيح، على طريقة العصر الحجري.