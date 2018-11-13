عجوز يسرق أموال زوجته وينفقها في الزواج من الفتيات الصغيرات

القاهرة(صدى):

رفعت مسنة تبلغ من العمر 68 عامًا، قضية خلع ضد زوجها البالغ من العمر 72 عامًا، في مصر؛ لإهماله لها، ونصبه عليها بسرقه جميع أموالها، وإنفاقها في الزواج من فتيات صغيرات بالسن.

وأوضحت الزوجة، في دعواها التي قدمتها لمحكمة الأسرة، أن زوجها حصل على أموالها من خلال توكيل حررته له، فقام بعد ذلك ببيع ممتلكاتها والتصرف فيها وشراء فيلا وسيارة.