عجوز يسرق أموال زوجته وينفقها في الزواج من الفتيات الصغيرات
رفعت مسنة تبلغ من العمر 68 عامًا، قضية خلع ضد زوجها البالغ من العمر 72 عامًا، في مصر؛ لإهماله لها، ونصبه عليها بسرقه جميع أموالها، وإنفاقها في الزواج من فتيات صغيرات بالسن.
وأوضحت الزوجة، في دعواها التي قدمتها لمحكمة الأسرة، أن زوجها حصل على أموالها من خلال توكيل حررته له، فقام بعد ذلك ببيع ممتلكاتها والتصرف فيها وشراء فيلا وسيارة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58300 ] نشر منذ 1 ساعة
مامعه حق يسرق ويستغل التوكيل ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38173 ] نشر منذ 56 دقيقة
الخلع معد له مجال
بحكم السن
من الأفضل ترفعين علية قضية
نصب وأحتيال😐
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2294 ] نشر منذ 54 دقيقة
مصر بلد الافلام التي لا تنتهي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11655 ] نشر منذ 9 دقائق
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله يكــون بعونــها .