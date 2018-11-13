توضيح من الجوازات بشأن المدة المحددة لإعادة استقدام عامل خالف الحج
قالت المديرية العامة للجوازات، أن عقوبة الحج من دون تصريح هي الإبعاد عن المملكة لمدة عشر سنوات.
وتلقى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات سؤالا تضمن: (السلام عليكم، في عامل جاء من قبل بتأشيرة زيارة، وراح للحج مخالف، وتم تبصيمه من قبل الجوازات لمخالفته الحج بدون تصريح، هل أقدر أجيبه بتأشيرة إقامة؟ ” .
وردت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” بالآتي: ” وعليكم السلام، عقوبة الحج من دون تصريح الإبعاد لمدة عشر سنوات. شكراً لك ” .
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