توضيح من الجوازات بشأن المدة المحددة لإعادة استقدام عامل خالف الحج

نايف السالم(صدى):

قالت المديرية العامة للجوازات، أن عقوبة الحج من دون تصريح هي الإبعاد عن المملكة لمدة عشر سنوات.

وتلقى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات سؤالا تضمن: (السلام عليكم، في عامل جاء من قبل بتأشيرة زيارة، وراح للحج مخالف، وتم تبصيمه من قبل الجوازات لمخالفته الحج بدون تصريح، هل أقدر أجيبه بتأشيرة إقامة؟ ” .

وردت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” بالآتي: ” وعليكم السلام، عقوبة الحج من دون تصريح الإبعاد لمدة عشر سنوات. شكراً لك ” .