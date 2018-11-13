​بالفيديو .. أجمل مجموعة من سيارات بورشة البيضاء في مكان واحد

أميره خالد(صدى):

بعض الناس لديهم أذواق محددة في السيارات وهناك أشخاص لديهم تشكيلات من سيارات مازيراتي أو فيراري ، وبعضهم لا يجمع سوى سيارات فولكس فاجن ، وأشخاص آخرين يمتلكون سيارات بيضاء فقط. وكما نرى فإن أذواق السيارات متنوعة ولكن هناك شخص واحد يأخذ الأشياء إلى مستوى آخر من خلال جمع سيارات بورشة البيضاء فقط.

وهذا الشخص موجود في مكان ما في الولايات المتحدة وقد منح نادي Porsche Club America امكانية التصوير داخل جراجه الخاص. وهناك ما لا يقل عن 65 سيارة بورشة بيضاء في المجموعة السرية ، والتي تمتد على مدار تاريخ شركة صناعة السيارات الألمانية. وهناك كل شيء متواجد من سيارات بورشه 356 و 911 من جميع الأجيال ، وطرازات 968 و 944 بمحرك أمامي ، و 914 بمحرك وسطي. وعلى الرغم من الحديث عن السيارات الرياضية، فإنه لا يمكن رؤية سيارات بوكستر وكايمان في أي مكان.

ويكشف الفيديو كذلك عن نسخ فائقة مثل 959 وكارييرا GT و918 سبايدر بالاضافة الي السيارة النادرة911 GT1 Strassenversion و911 كارييرا RS موديل 1973 و6 طرازات من 911 GT3 RS من موديلات 2004 الي 2018. والغريب أنه لا يمكن رؤية أي من سيارات بورشة ماكان أو كايين أو باناميرا ولكن توجد جرارات من بروشة كذلك.