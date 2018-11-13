تنفيذ فرضية إقتحام أمني لسيارة مفخخه لمحطة شركة الشقيق للمياه والكهرباء

محمد السعران(صدى):

نفذت شركة الشقيق للمياه والكهرباء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بمنطقة جازان أمس فرضية إقتحام أمني لسيارة مفخخه لمحطة الشركة بالشقيق

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وتمثلت الخطة الفرضية في تلقي فريق العمليات بلاغاً عن إقتحام السيارة للمحطة ، وقد تمكن فريق العمليات بمشاركة الجهات المعنية ذات الاختصاص من كل من (أمن المنشات وحرس الحدود وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومستشفى الدرب العام والدفاع المدني والأمن الصناعي بمحطة الشقيق ” المرحلة الأولى ” والأمن الصناعي بالشركة السعودية للكهرباء محطة توليد الشقيق) من السيطرة على الوضع في وقت قياسي وفرز الحالات المصابة، ونتج فرضياً عن الإقتحام عدد 4 وفيات وإصابة خمسة عشر شخصاً وتم نقلهم إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشقيق للمياه والكهرباء المهندس فوزي الصعيدي أن الهدف من إجراء التجربة الفرضية هو الوقوف على استعدادت الشركة والجهات المساندة للتعامل مع مثل هذه الحالات في حال حدوثها -لاقدر الله – والتأكد من إلتزام الشركة بتطبيق معايير الأمن والسلامة المطبقة عالميا ، مؤكداً على إستمرار الفرضيات خلال الفترة القادمة بمشيئة الله تعالى لتفادي أي ملاحظات وتصحيحيها للوصول للمستوى المطلوب , معرباً عن شكره للجهات المشاركة كافة في تنفيذ الفرضية .

بدوره أوضح كل من ممثل أمارة منطقة جازان و ممثل الهيئة العليا للأمن الصناعي, أن الفرضية تشير بوضوح إلى جاهزية الفريق لمواجهة أي حالات طارئة, مبيناً أنها حققت الأهداف المرجوة من تنفيذها.