مدير مكتب تعليم شرق الرياض يدشن برنامج التوحد في ابتدائية خيبر

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

دشن مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ عبدالله بن دغفق العنزي صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٣/٥هـ برنامج التوحد في مدرسة خيبر الابتدائية بحضور مشرف القيادة المدرسية للتربية الخاصة الأستاد سليمان بن محمد السبتي ومشرف التربية الخاصة الأستاذ عبدالله بن موسى الموسى وعدد من مشرفي التربية الخاصة وأولياء الأمور.

وتجول الحضور عقب تدشين البرنامج في فصول التوحد وشاهدوا الطلاب والتجهيزات واطلعوا على مايتم تقديمه من برامج وخدمات تلا ذلك حفل بمناسبة التدشين بدأ بآيات كريمات من الذكر الحكيم ثم استمع الحضور لكلمة قائد المدرسة الأستاذ خالد بن دايود العنزي رحب فيها بالحضور وعبر فيها عن شكره لإدارة التربية الخاصة ومكتب التعليم بشرق الرياض نظير ماقدموه من دعم لتدشين البرنامج في المدرسة كما أوضح فيها أهداف البرنامج وطرق تنفيذه والدعم اللامحدود من قبل إدارة التربية الخاصة ومكتب التعليم بشرق الرياض لهذه الفئة الغالية على قلوبنا .

وأضاف بأن رؤية ورسالة المدرسة تتلخص في تقديم خدمات متميزة لفئات متعددة من الطلاب سواء التعليم العام أو فئة التوحد؛ التي تحتاج إلى ما هو أعمق أثر من خلال تقبّل المجتمع لهم وتهيئة المجتمع وكافة مرافقه وخدماته مما يسمح لأسرة الطفل التوحدي أن تندمج في المجتمع أكثر ولا يعيق وجود طفل توحدي لديهم ذلك الإندماج مقدمًا شكره لمعلمي التربية الخاصة وعلى رأسهم الأستاذ مشاري السعيدان لجهودهم المبذولة واهتمامهم بهذه الفئة سائلًا الله عز وجل الأجر والمثوبة للجميع وأن يعيننا جميعاً لتقديم الخدمة لكل فئات التربية الخاصة.

من جهته ألقى مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ عبدالله بن دغفق العنزي كلمة أبدى فيها سعادته لما شاهده من تجهيزات في فصول التوحد وتفاعل المشرفين وحماسهم وأوضح فيها عن البرنامج وأهميته في خدمة فئة عزيزة علينا كما تحدث عن احتياجات البرنامج وتطويره بالشكل المناسب واعدًا بتسخير جميع إمكانيات مكتب التعليم بشرق الرياض لكل ما من شأنه تعليم وتدريب هذه الفئة العزيزة مشيرًا إلى أن التَّميز الحقيقي يكون برعاية هؤلاء الطلاب والاهتمام بهم ليكونوا لبنة صالحة في خدمة مجتمعهم وبناء وطنهم مقدمًا شكره لإدارة التربية الخاصة وقائد المدرسة وجميع معلمي التربية الخاصة.

وفي ختام الحفل كرم قائد المدرسة راعي الحفل والمشرفين ثم التقطت الصور التذكارية.