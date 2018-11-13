بالفيديو.. مشهد رائع لحظة هبوط طائرة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الثلاثاء، منظر رائع لحظة هبوط طائرة بمطار الملك خالد الدولي في الرياض وسط الأجواء الرائعة.

وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء ذلك تزامنا مع هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على بعض مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” القصيم – الرياض – حائل – الحدود الشمالية –عسير – الباحة مكة المكرمة- جازان ” .