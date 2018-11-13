  • الثلاثاء 13

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. ” الصلاة خير من النوم ” تنتقل من أذان الفجر إلى أذان الظهر

” الصلاة خير من النوم ” تنتقل من أذان الفجر إلى أذان الظهر

” الصلاة خير من النوم ” تنتقل من أذان الفجر إلى أذان الظهر
عمان(صدى):

انتقلت ” الصلاة خير من النوم ” من أذان الفجر لأذان الظهر في عمان؛ إذ تضمن أذان الظهر هذه العبارة، وتم قطع الأذان وبدأ بعده دعاء مباشرة.

وحققت وزارة الأوقاف الأردنية في هذه الواقعة، ليكشف مصدر مسؤول في الوزارة في تصريحات إعلامية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسؤول في إذاعة القرآن الكريم استخدم تسجيلًا لأذان الفجر عن طريق الخطأ، موضحًا أن الأصل أن يكون الأذان الموحد بشكل مباشر وليس مسجلاً.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34556 ] نشر منذ 2 ساعتين

الغلط وارد. وجلسن من لا يخطاء

[ عدد التعليقات: 58300 ] نشر منذ 58 دقيقة

دامه غلط في الإذاعه فلا حرج ، على ان لايتكرر ،،

,, والأمر لله ثم للجهات المسؤله ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *