” الصلاة خير من النوم ” تنتقل من أذان الفجر إلى أذان الظهر
انتقلت ” الصلاة خير من النوم ” من أذان الفجر لأذان الظهر في عمان؛ إذ تضمن أذان الظهر هذه العبارة، وتم قطع الأذان وبدأ بعده دعاء مباشرة.
وحققت وزارة الأوقاف الأردنية في هذه الواقعة، ليكشف مصدر مسؤول في الوزارة في تصريحات إعلامية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسؤول في إذاعة القرآن الكريم استخدم تسجيلًا لأذان الفجر عن طريق الخطأ، موضحًا أن الأصل أن يكون الأذان الموحد بشكل مباشر وليس مسجلاً.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38173 ] نشر منذ 2 ساعتين
جاب العيد🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34556 ] نشر منذ 2 ساعتين
الغلط وارد. وجلسن من لا يخطاء
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34556 ] نشر منذ 2 ساعتين
الغلط وارد. وجلسن من لا يخطاء
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34556 ] نشر منذ 2 ساعتين
الغلط وارد. وجلسن من لا يخطاء
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34556 ] نشر منذ 47 دقيقة
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34556 ] نشر منذ 46 دقيقة
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34556 ] نشر منذ 46 دقيقة
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58300 ] نشر منذ 58 دقيقة
دامه غلط في الإذاعه فلا حرج ، على ان لايتكرر ،،
,, والأمر لله ثم للجهات المسؤله ,,