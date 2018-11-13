” الصلاة خير من النوم ” تنتقل من أذان الفجر إلى أذان الظهر

عمان(صدى):

انتقلت ” الصلاة خير من النوم ” من أذان الفجر لأذان الظهر في عمان؛ إذ تضمن أذان الظهر هذه العبارة، وتم قطع الأذان وبدأ بعده دعاء مباشرة.

وحققت وزارة الأوقاف الأردنية في هذه الواقعة، ليكشف مصدر مسؤول في الوزارة في تصريحات إعلامية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسؤول في إذاعة القرآن الكريم استخدم تسجيلًا لأذان الفجر عن طريق الخطأ، موضحًا أن الأصل أن يكون الأذان الموحد بشكل مباشر وليس مسجلاً.