بيان من AFC بشأن اتحاد الكرة الإيراني

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه يراقب عن كثب القضايا الحالية التي يواجهها الاتحاد الإيراني لكرة القدم (FFIRI) فيما يتعلق بالإعلان عن قانون من قبل البرلمان يقرر اتحاد FFIRI كهيئة عامة غير حكومية و يحظر مشاركة المتقاعدين.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن FFIRI يشدد على أنه منظمة غير حكومية وأن AFC ينص على أن جميع الاتحادات الأعضاء يجب أن تفي بواجباتها دون تدخل طرف ثالث سواء من الحكومة أو البرلمان.

وأضاف البيان أن الاتحاد الآسيوي يعمل بشكل وثيق مع FFIRI ، الذي تم انتخاب مجلسه الحالي لمدة أربع سنوات في مايو 2016 ، لمنع أي تدخل خارجي.

واختتم : ” لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي تدخل من طرف ثالث في الاتحادات الأعضاء فيه، ويأمل أن يتمكن الاتحاد FFIRI من الحفاظ على استقلاليته وتجنب أي عقوبات، بعد أقل من شهرين على كأس آسيا AFC 2019 ” .