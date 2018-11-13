مرة أخرى ميسي يتخلف عن حضور جلسة قضيته في إسبانيا

حامد العمري(صدى):

تخلف لاعب برشلونة ليونيل ميسي عن حضور جلسة قضية يواجهها في جيرونا للاشتباه في عدم التزامه بالعقد الذي سمح لوالده بتقنين إقامته في إسبانيا قبل سنوات.

ووفقاً للمحكمة العليا في كاتالونيا فإن ميسي كان مطالباً بالحضور اليوم الثلاثاء، ولكنه تخلف حتى الآن، مما أدى لتعليق الجلسة بسبب إضراب للمحامين، على أن تُستأنف بعد ذلك بحضور شهود آخرين وميسي إذا حضر في الوقت المناسب.

وتتعلق القضية بعقد يشتبه في أنه صدر من شركة بناء لوالد ميسي، ويسمح للآخير بتقنين إقامته في إسبانيا في بداية مسيرة اللاعب.

وبحسب مقيم الدعوى، فإن العقد كان ينص على الحصول على تعويض إذا ما انضم اللاعب الارجنتيني لفريق برشلونة.

وكان من المقرر عقد الجلسة في 22 مايو(آيار)، ولكن تم تأجيلها إلى اليوم الثلاثاء بسبب عدم حضور ميسي.