نجار يقيم دعوى إنكار نسب بعدما ضبط زوجته برفقة ابنه على فراش الزوجية

القاهرة(صدى):

أقام زوج مصري يعمل نجار مسلح دعوى إنكار نسب ضد زوجته بعدما ضبطها في أحضان ابنه على فراش الزوجية.

تعود التفاصيل منذ 3 سنوات عندما عاد نجار يدعى ” عبدالعزيز ” الذي يبلغ من العمر 65 عاما مبكرا من عمله بعدما شعر بالإعياء ليصدم بوجود ابنه الأكبر من قرينته المتوفاه في أحضان زوجته داخل فراش الزوجية، فلم يملك الزوج والأب المكلوم أعصابه ليخرج مسرعًا ويشعل النيران في المنزل بأكمله.

وأضاف أن لم يصب أحد بأذى وزوجته بعد نجاتها من الحادث أبلغت الشرطة عنه بتهمة التبديد، ولم يشفع له عندها كونه تنازل لها عن نصف العقار الذي يقيموا فيه بيعًا وشراء ” مهرًا ” لها مقابل موافقتها الزواج ، وبعد شهور قليلة فوجئ بفريق تنفيذ الأحكام يلقون القبض عليه بموجب حكم قضائي بالحبس 3 سنوات بتهمة التبديد، رغم انقضائها داخل أسوار السجن إلا أن نار الخيانة لا تزال مشتعلة في قلبه.

وقرر إقامة دعوى ” إنكار نسب ” لأطفاله الثلاثة التي أنجبتهم له زوجته خلال زواجهما الذي مضى عليه نحو 9 أعوام: ” دول ولاد حرام مش عيالي.. لازم أمهم تتفضح زي مدمرتني وأهانت شيبتي وشرفي في الأرض ” .