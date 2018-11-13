فتح باب القبول للأطباء في برنامج زمالة جامعة الملك سعود للتخصص الدقيق للروماتيزم

الرياض(صدى):

أعلنت كلية الطب بجامعة الملك سعود ممثلة بمركز الدراسات الطبية العليا, عن فتح باب القبول للأطباء الراغبين الالتحاق في برنامج زمالة جامعة الملك سعود للتخصص الدقيق للروماتيزم 2019 / 2020م .

وأوضح مدير البرنامج الدكتور محمد البديوي, أن التقدم يبدأ من يوم غد الأربعاء حتى يوم الاثنين 19 ربيع الأول 1440هـ من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، داعياً الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية، كما سيتم إجراء مقابلة شخصية يوم الاثنين 19 ربيع الأول 1440هـ في تمام الساعة الواحدة ظهراّ بقاعة الاجتماعات بالقرب من قسم الباطنة في مبنى توسعة كلية الطب الغربي الدور الثالث، وللمزيد من الاستفسارات يمكنكم الاتصال بسكرتارية قسم الباطنة على الرقم (0118066509 ) .