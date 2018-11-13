امرأة ووالدها يفجران فستان زفافها احتفالًا بطلاقها

واشنطن(صدى):

فجرت امرأة ووالدها فستان زفافها؛ احتفالًا بطلاقها بعد زواج دام 14 عامًا، في أمريكا، وأطلق هذه الفكرة والدها بدلًا من حرقه، موضحًا: ” الثوب يمثل الكذبة الحقيقية فقررنا إطلاق حفل لتفجير الفستان بدلًا من حرقه. ”

وتابع أن ما ساعدهم في تصنيع القنبلة هو صديق متخصص في صنعها، وضع 20 رطلًا من تانينت على الفستان، وهو عنصر متفجر يستخدم في الأسلحة النارية، وبعدها ضربت المرأة الفستان بالزناد.