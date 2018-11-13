وكيل أعمال سانشيز يعرض على ريال مدريد التعاقد معه

حامد العمري (صدى):

أشارت تقارير صحافية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن وكيل أعمال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، عرض على نادي ريال مدريد التعاقد مع اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً لما قاله برنامج “ El Chiringuito ” الإسباني الشهير، فإن فيليسيفيتش يبحث عن مخرج لأليكسيس سانشيز من صفوف مانشستر يونايتد، واتصل بإدارة ريال مدريد، لعرض انتقال اللاعب إلى صفوف “ الملكي ” .

وأكد وكيل اللاعب أن سانشيز لا يرغب في البقاء مع يونايتد حتى نهاية الموسم، في ظل توتر العلاقة بينه وبين مدرب “ الشياطين الحمر ” ، البرتغالي جوزيه مورينيو، كما عبر عن عدم ارتياحه للعيش في مدينة مانشستر.

وأكد البرنامج أن ريال مدريد، برئاسة فلورينتينو بيريز يدرس التعاقد مع سانشيز، كحل للعقم التهديفي الذي يعاني منه “ الملكي ” منذ بداية الموسم الحالي، خصوصاً بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.