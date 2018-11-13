” كدوان ” يدشن الهوية الجديدة لـ إدارة الإعلام والاتصال بـ تعليم ألمع

رجال ألمع(صدى):

دشّن سعادة مدير التعليم الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان صباح اليوم الثلاثاء الهوية الجديدة لإدارة الإعلام والاتصال بـ تعليم ألمع، بحضور رئيس مركز حسوة رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمركز الأستاذ عايض أحمد آل أبو ناصر ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي بن محمد آل مضواح، وعددٍ من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين.

في بداية التدشين أطلق «كدوان» طائرة الفانتوم إيذانًا بالافتتاح محلقةً بـ شعار وهوية الإدارة الجديدة بالإضافة لكلمة موجزة تبارك هذه الانطلاقة المسددة لتجول بعد ذلك في سماء الميدان التعليمي عائدةً بالأماني والتطلعات لإعلام أكثر مهنية وحيوية وتفاعلٍ مع متطلبات منسوبي ومنسوبات الإدارة كما أكد «كدوان» خلال مراسم التدشين على تطلعات وآمال إدارة تعليم رجال ألمع أن يكون الإعلام والاتصال في حلته الجديدة هادفًا نافعًا مفيدًا للميدان التعليمي منافسًا على مستوى الوطن لما يحمله فريق العمل من رغبة كبيرة نحو التميّز والإبداع والتفانِ.

من جانبه، أوضح مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي للإدارة الأستاذ ناصر بن محمد جبلي أن هذه الخطوة جاءت إيمانًا بدور الإعلام الإيجابي والإسهام في تسليط الضوء على مهام ومناشط وفعاليات وأحداث الإدارة بحرفية عالية تتوافق مع آمال وتطلعات وزارة التعليم منسجمة مع رؤية ٢٠٣٠، مبينًا أن المقر يضم مكتب «التحرير» الذي يعنى بصياغة وتحرير الأخبار والتقارير والتحقيقات والحوارات الصحفية والمقالات التربوية الهادفة والتواصل مع المنسقين الإعلاميين والمنسقات للحصول على مصادر الأخبار والفعاليات والأحداث، كما يضم المقر الجديد مكتب «الاتصال» الذي يستقبل البريد الإليكتروني، إعداد قاعدة بيانات بأسماء المنسقين في أقسام الإدارة والميدان التربوي بهدف التواصل المستمر والتنسيق لعقد الدورات التدريبية، تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف إيصال رسالة وصوت الإعلام عبر هذه الوسائل إلى المجتمع المحيط، بالإضافة لتحقيق مبدأ التعاون مع القطاع الخاص ومختلف الجهات الحكومية، كما يضم المقر الجديد «الأستديو التعليمي» الذي سيكون في القريب العاجل بكامل تجهيزاته وكوادره الفنية مقدمًا العديد من البرامج والأعمال التي نطمح أن ترتقي لذائقة المتلقي، كما شهد المكتب النسوي المنطوي تحت إدارة الإعلام والاتصال تزامنًا مع التدشين لقاء بالمنسقات الإعلاميات وتعريفًا بمهام إدارة الإعلام والاتصال واحتفالية بتدشين الهوية الجديدة.

وفي الختام ‏وقع مدير التعليم وعضو جمعية البر بـ حسوة اتفاقية شراكة تحقق مبدأ التعاون بين الجهتين ثم كُرم شركاء النجاح لإدارة الإعلام والاتصال والتقطت الصور التذكارية.