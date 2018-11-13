بالفيديو.. السيول تتسبب في جرف المركبات بطرق الدلم

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول غرق عدة سيارات جراء السيول اليوم في الدلم فجرفتها وسحبتها المياه.

وبين الفيديو لحظة خروج الأشخاص من سياراتهم خوفا من غرقهم داخل سياراتهم بعد أن غمرتها مياه السيول.

كانت الهيئة العامة للأرصاد قد حذّرت من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مُثيرة للأتربة والغبار، بدءًا من الثانية عشر ظهرًا وتستمر لـ 12 ساعة، وتضمن التنبيه، الدودامي وتشمل: ” الرياض، رماح، المجمعة، شقراء، الخرج، عفيف ” والأجزاء المجاورة.