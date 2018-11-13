” النقل ” تحذر مستخدمي طريق المهد – العمق من عبور المياه

نايف السالم(صدى):

حذر فرع وزارة النقل في المدنية المنورة، مستخدمي طريق المهد – العمق عند العلامة الكيلومترية (٨)، من مياه الأمطار.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لعبور المياه على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” الشرقية – القصيم – الرياض – حائل – الباحة – مكة المكرمة – عسير ” اليوم الثلاثاء.