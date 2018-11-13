بالفيديو.. رونالدو يلتقط كرة طائشة باتجاه صديقته

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يحاول التقاط كرة طائشة باتجاه صديقته، جورجينا رودريغيز، في أثناء حضوره مباراة الصربي نوفاك دجوكوفيتش والأمريكي جون إيسنر، ضمن البطولة الختامية للاعبي التنس المحترفين، المقامة حاليًا في عاصمة الضباب لندن، برفقة ابنه كريستيانو جونيور.

يذكر أن رونالدو سافر إلى لندن لحضور بطولة التنس الختامية، بعد أن حصل مع جميع لاعبي السيدة العجوز، عقب الفوز على ميلان (2-0) في الجولة 12 من الدوري الإيطالي، على راحة لمدة ثلاث أيام من التدريبات، خلال فترة مباريات الفيفا للمنتخبات، التي تسببت في توقف الدوريات في العالم.