مفاجآت غيَّرت تاريخ رونالدو

نواف السالم(صدى):

كشف الرئيس السابق لنادي برشلونة، خوان غاسبارت، تفاصيل فشل تمديد عقب اللاعب البرازيلي رونالدو بعد تقديمه موسمًا متميزًا مع النادي الكتالوني، ليتفاجأ الجميع بانتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي.

ورغم مرور سنوات طويلة على قصة انتقال رونالدو، إلا أن غاسبارت كشف أن اللاعب لم يكن يريد ترك النادي، قائلًا في تصريحات صحفية: ” رونالدو أراد البقاء في برشلونة، وكان سعيداً وأراد تمديد عقده، لكن بعد الاتفاق بين اللاعب وإدارة النادي، قررنا الذهاب لتناول الطعام احتفالاً بالاتفاق ” .

وأضاف: ” لو لم نذهب لتناول الطعام، لكنّا بقينا ووقعنا العقد في ذلك الوقت بعد التوصل للاتفاق مباشرة، ولبقيّ رونالدو في صفوف برشلونة ” .

ونقل موقع ” فوسبال أوروبا ” عن غاسبارت قوله: ” تأسف رونالدو باكياً لما جرى، لكن مستشاريه قالوا له إنهم وجدوا عرضاً أفضل من عرض برشلونة.. ومن الأفضل لجميع الأطراف الانتقال إلى نادٍ آخر من أجل جني المزيد من المال ” .

وذلك بعد تعثر المفاوضات بين اللاعب وإدارة النادي عن عمد، بعدما تدّخل تاجر النفط الإيطالي العملاق ومالك أغلبية أسهم نادي إنتر ميلان آنذاك ماسيمو موراتي لإفشال الصفقة.

وأشار إلى أنه كان من الممكن أن يعود رونالدو إلى كاب نو بعد 5 سنوات، إلا أن ريال مدريد تمكن من خطفه، حيث قال غوسبارت: ” قال لي رونالدو إنه كان سيحسم أمره بالعودة إلى برشلونة لو كنّا تقدمنا بعرض مشابه لما قدمه ريال مدريد، لكنه كان عرضاً هائلاً آنذاك، ولم نكن نتحمل استثمار كل هذه الأموال الضخمة في لاعب واحد، كان غادر النادي بالطريقة ذاتها ” .