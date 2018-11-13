فيديو لـ ” شمس ” تستعرض ملابسها يطلق هجوما ضدها

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفنانة شمس، مقطع فيديو وهي تستعرض فستانها وحذاءها على أنغام أغنية ” اهتم بي أكثر ” الأمر الذي أثار سلسلة من الانتقادات اللاذعة التي اعتبرتها تحاول الإغراء لا أكثر.

وجاء مقطع الفيديو، الذي يظهر ” شمس ” وهي نائمة على ظهرها وتستعرض فستانها الأسود الضيق من ” دولشي أند غابانا ” وحذاءها البراق ذو الكعب العالي المزين، واكملت اطلالتها بمكياج قوي وأحمر شفاف لماع، ثم قامت ومشت كعارضات الأزياء.

وكتبت ” شمس ” على المقطع الذي نشرته عبر حسابها على ” إنستجرام ” قائلةً: ” الغياب يكشف لك مقدار تعلقك بالشخص أو مقدار الراحة العظيمة بغيابه، الغياب يفسر شعورك بكل صدق. ”