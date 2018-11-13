زوج يقاضي زوجته بعدما اكتشف خيانتها مع 3 أشخاص

القاهرة(صدى):

اتهم زوج يعمل بائعا في محل ألبان، زوجته بسوء السلوك بعد اكتشاف تواصلها مع عدد من الغرباء عبر رسائل الهاتف المحمول.

ووفقا للصحافة المصرية، تقدم ” أنور. ق” ببلاغ للشرطة ضد زوجته، مطالبا بمحاكمتها وتطليقها، وبحسب ما جاء في الأوراق الرسمية للقضية، قال: “زوجتي تراسل محمد وخالد وهاني برسائل حب عرفت أنها تستقبلها على الهاتف ” .

وكشف الزوج صاحب ال32 عاما، أنه كان يحب زوجته (مايسة.م 30 سنة) وتزوجها بعد قصة حب لكنه لم يتخيل أن تخونه، وأكد أنه بعد الزواج منها تاكد له أنها أنانية وتفضل نفسها.

وقال إنه كان يمنحها مصروفا يوميا 100 جنيه، اكتشف أنها تنفق نصفه على شحن الهاتف، بينما كانت توهمه أنها تقوم بذلك حتى تتابع صفحات التواصل الاجتماعي للبحث عن افضل الملابس لاقتنائها.

وعن اكتشافه للأمر، أوضح أنه شك في أمرها لأنها لا تترك الموبايل من يدها، وبحث في الموبايل اثناء نومها واكتشف ما كان يخشاه، فأبلغ والدها بما وجده ورغم اعتراف بعدم رضاه عن سلوك ابنته ، لكنه لم يفعل شيئا ولذلك اتجه للقضاء لتطليقها.