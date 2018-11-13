بالفيديو.. دكتور يكشف عادة ” شيطانية ” تتبعها النساء مع أزواجهن

القاهرة(صدى):

انتقد الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية، بجامعة الأزهر، الدكتور محمد وهدان النساء اللاتي يحرصن على تفتيش هواتف أزواجهن بحثا عن أي محاولة منهم للخيانة، ودعا من يتبعن هذا السلوك للتوقف عنه فورا.

وقال وهدان إن “هذا الفعل مسلك من مسالك الشيطان يؤدي إلى هدم البيوت”، داعيا الزوجات لمعاملة أزواجهن معاملة طيبة، وأن يتوكلن على الله حتى وإن ظلمهن أزواجهن.

وأضاف: “حتى لو افترضنا أنه ظلمك فاتركي الأمر لله، وثقي في نفسك وإمكانياتك، وقبل كل ذلك أن تثقي بالله، أنه لن يضيرك أبدا، واعملي بما يقوله العارفون بالله (كِل الظالم إلى ظلمه)”.