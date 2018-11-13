زيادة مدة تغيير ” آيفون ” لطراز أحدث إلى 3 سنوات

وكالات(صدى):

أعلنت شركة ” آبل ” عن عدم زيادة مبيعات iPhones ولكن إيراداتها ارتفعت بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أنها تتجه الشركة نحو طريقة جديدة لتحقيق الإيرادات، تقوم على إرضاء مستخدمي آيفون، وبيعهم المزيد من الخدمات، مثل الموسيقى والتطبيقات، بدلًا من دفعهم إلى شراء أجهزة جديدة.

وستزيد التغييرات متوسط الفترة لتغيير الهاتف إلى طراز أحدث 6 أشهر إلى 3 سنوات، ما قد يسمح لآبل برفع أسعار هواتفها الجديدة؛ ما سيساعدها أيضا على تلبية أهدافها المتعلقة بالحفاظ على البيئة من خلال التخفيف من الأجهزة غير المستخدمة.

وتستفيد آبل بطريقة أخرى؛ فإذا تضاءلت مبيعات iPhone تخفض آبل طلبياتها من الموردين، ما يزيد من المخزون لديهم، ويجعلهم في موقف أضعف في الجولات المقبلة من التفاوض مع آبل، ويجبرهم على خفض أسعارهم.