وظائف شاغرة بشركة هاليبرتون الأمريكية ” بدون خبرة “
فتحت شركة هاليبرتون المتعددة الجنسيات باب التقديم على ” 9 ” وظائف شاغرة في المنطقة الشرقية وتحديداً الخبر وذلك لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس وبدون خبرة على النحو التالي
فني مختبر كيمياء مبتدئ Entry Level Lab Technician – Chemistry)
الشروط : دبلوم تخصص (كيماء، فني مختبر كيمياء) أو ما يعادلهم ( لا يشترط الخبرة)
مهندس العمليات الفورية (Entry Level Engineer – Real Time Operations)
الشروط : درجة بكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية أو الهندسة التقنية ذات الصلة (لا يشترط الخبرة)
– مساعد مشغل أول – قسم أدوات ومعدات الخدمة – الخبر (Entry Level Operator Assistant I Service Tools)
الشروط : دبلوم فني بعد الثانوية العامة
– مساعد مشغل أول – قسم حلول الأسطح الخارجية – الخبر (Entry Level Operator Assistant I Surface Solutions)
الشروط دبلوم فني بعد الثانوية العامة مع معرفة أساسية في استخدام الحاسب الآلي وإجراء العمليات الحسابية
– مساعد مشغل أول – قسم الأنابيب المرنة – عدد 5 وظائف – الخبر (Entry Level Operator Assistant I – Coiled Tubing)
الشروط : شهادة الثانوية العامة مع رخصة قيادة سارية المفعول وإجتياز البرنامج التدريبي المخصص للوظيفة
وأبانت الشركة أن هناك شروط عامة على النحو التالي :
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
جميع الوظائف تتطلب مهارات في القراءة والكتابة
إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد)
القدرة على إجراء العمليات الحسابية الأساسية
يفضل إجادة استخدام الحاسب الآلي
والتقديم متاح عبر الرابط التالي : هنا
اترك تعليقاً