وظائف شاغرة بشركة هاليبرتون الأمريكية ” بدون خبرة “

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة هاليبرتون المتعددة الجنسيات باب التقديم على ” 9 ” وظائف شاغرة في المنطقة الشرقية وتحديداً الخبر وذلك لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس وبدون خبرة على النحو التالي

فني مختبر كيمياء مبتدئ Entry Level Lab Technician – Chemistry)

الشروط : دبلوم تخصص (كيماء، فني مختبر كيمياء) أو ما يعادلهم ( لا يشترط الخبرة)

مهندس العمليات الفورية (Entry Level Engineer – Real Time Operations)

الشروط : درجة بكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية أو الهندسة التقنية ذات الصلة (لا يشترط الخبرة)

– مساعد مشغل أول – قسم أدوات ومعدات الخدمة – الخبر (Entry Level Operator Assistant I Service Tools)

الشروط : دبلوم فني بعد الثانوية العامة

– مساعد مشغل أول – قسم حلول الأسطح الخارجية – الخبر (Entry Level Operator Assistant I Surface Solutions)

الشروط دبلوم فني بعد الثانوية العامة مع معرفة أساسية في استخدام الحاسب الآلي وإجراء العمليات الحسابية

– مساعد مشغل أول – قسم الأنابيب المرنة – عدد 5 وظائف – الخبر (Entry Level Operator Assistant I – Coiled Tubing)

الشروط : شهادة الثانوية العامة مع رخصة قيادة سارية المفعول وإجتياز البرنامج التدريبي المخصص للوظيفة

وأبانت الشركة أن هناك شروط عامة على النحو التالي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

جميع الوظائف تتطلب مهارات في القراءة والكتابة

إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد)

القدرة على إجراء العمليات الحسابية الأساسية

يفضل إجادة استخدام الحاسب الآلي

والتقديم متاح عبر الرابط التالي : هنا