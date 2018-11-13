مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 24.04 نقطة ليقفل عند مستوى 7750.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سدافكو, والمجموعة السعودية، والجزيرة ريت، والدريس، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات ميفك ريت، وأسمنت نجران، وأسمنت الشرقية، وطيبة، والكابلات فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وميدغلف للتأمين، وكيان السعودية، والأسماك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, والأسماك، والراجحي، وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 13.40 نقطة، ليقفل عند مستوى 2443.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 177 صفقة.