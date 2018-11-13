محتال يبتز الفتيات للحصول على الأموال

دمشق(صدى):

على الرغم من انتهاء صلاحية إقامته بلبنان إلا أن الشاب السوري ” م. ك ” احتال على الجميع خاصة النساء وأوهمهن أنه يعمل تارة لدى السفارة التركية وتارة شرطي ووظائف رسمية بمسميات أخرى ، بهدف بث الإطمئنان نحوه ومن ثم إستدراج ضحاياه وابتزازهن مادياً .

وفور ورود بلاغ عن المتهم السوري الجنسية ” مواليد 1982 ” ، توصلت الشرطة إلى حقيقة وضعه واعترف بعلاقاته النسائية من خلال صفحات التواصل الإجتماعي ، وأنه كان يرسل أرقام هواتف الفتيات لصديقه .

وبتفتيش هاتفه تبين وجود رسائل تهديد وإبتزاز للحصول على أموال وجار التحقيق بإشراف القضاء المختص.