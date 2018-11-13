بالصور.. إحباط محاولة تهريب 400 ألف ريال من المملكة بجمرك البطحاء

نايف السالم(صدى):

أحبطت الجمارك السعودية محاولة تهريب 400 ألف ريال إلى خارج المملكة في جمرك ” البطحاء ” .

وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ سليمان البليهد، مدير عام جمرك البطحاء، أنه تم إحباط محاولة تهريب مبالغ نقدية إلى خارج المملكة بلغت 400.000 ريال، عُثر عليها مخبأة داخل الملابس الداخلية التي يرتديها السائق، وكذلك داخل كبينة الشاحنة المغادرة عبر المنفذ إلى خارج المملكة.

وذكر ” البليهد ” أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازم، مشيرًا إلى أنه في تلك المحاولة لم يتم الإقرار عن تلك المبالغ النقديّة من قبل السائق وهذا يُعد مخالفة صريحة.