بالفيديو.. فنان خليجي يتناول طبقا من اللحم المطلي بالذهب

خالد الظفيري(صدى):

ظهر الفنان الكويتي عيسى المرزوق بإخدى مقاطع الفيديو وهو يتناول طبقًا من اللحم المطلي بالذهب، وهو الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشر ” المرزوق ” عبر حسابه الرسمي على ” انستجرام ” مقطع فيديو وهو يتناول طبقًا من اللحم المطلي بالذهب، وقال الطاهي بالفيديو أن ” المرزوق ” هو أول زائر للمطعم يتذوق اللحم بالذهب.

وقال ” عيسى ” مازحًا خلال الفيديو: ” أنا أمي كانت تقول لي إن قلبي ذهب ” .

وعن ذلك، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الإسراف والمبالغة من جانب عيسى المرزوق، وعدم مراعاته لشعور جمهوره من البسطاء.