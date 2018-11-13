بالفيديو.. فنان خليجي يتناول طبقا من اللحم المطلي بالذهب
ظهر الفنان الكويتي عيسى المرزوق بإخدى مقاطع الفيديو وهو يتناول طبقًا من اللحم المطلي بالذهب، وهو الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث نشر ” المرزوق ” عبر حسابه الرسمي على ” انستجرام ” مقطع فيديو وهو يتناول طبقًا من اللحم المطلي بالذهب، وقال الطاهي بالفيديو أن ” المرزوق ” هو أول زائر للمطعم يتذوق اللحم بالذهب.
وقال ” عيسى ” مازحًا خلال الفيديو: ” أنا أمي كانت تقول لي إن قلبي ذهب ” .
وعن ذلك، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الإسراف والمبالغة من جانب عيسى المرزوق، وعدم مراعاته لشعور جمهوره من البسطاء.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 57 دقيقة
والله مادرينا عنك لو تتناول لحمة منتنة
انت من سيقف بين يدي الله ويحاسب
هزيم[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 52 دقيقة
صح كلامك با لايهمونك