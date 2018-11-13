الإسكان تعلن عن مبادرة القروض السكنية للعسكريين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان انها سوف تعقد مؤنمراَ صحفياَ ظهر الخميس ، لإعلان دفعة التخصيص الحادية عشر من برنامج سكني ، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات و المعارض.

و من المقرر أن يتم خلال المؤتمر إطلاق مبادرة ” القروض السكنية للعسكريين ” ،والتي أعلن عنها نهاية عام 2017 ، ليبدأ العمل بها نهاية الربع الأول للعام المالي 2018م ،وذلك تأكيداَ وتجسيداَ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتخصيص أكثر من واحد وعشرين مليار ريال لمبادرة القروض السكنية المدعومة سهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات والتوسع في عدد من البرامج