ترك أطفاله ليفدي بني وطنه.. جثمان ” الخبراني ” ينتقل إلى مسقط رأسه

نايف السالم(صدى):

لم يمنعه خوفه على مصير زوجته وأبنائه الأربعة من طلب الشهادة ، لأنه يعلم أنه يفدي بني وطنه جميعاً ويحمي مستقبل أبنائه بالحفاظ على بلدهم، إنه منسوب القوات المسلحة في نجران وكيل الرقيب أحمد علي خبراني الذي استشهد أمس إثر مواجهاته مع الحوثيين على الشريط الحدودي .

وقد نقلت الجهات المختصة جثمان الشهيد ” الخبراني ” ، اليوم، إلى جازان؛ حيث يغادر بعدها للصلاة عليه ويوارى جثمانه في قريته مسقط رأسه العقلة غرب محافظة العارضة، غداً الأربعاء .

جدير بالذكر أن أكبر أبنائه عشرة أعوام، فيما لم تتعدى الصغيرة العام ، تركههم جسد الشهيد فيما تظل سيرته العطرة باقية إلى يوم الدين .