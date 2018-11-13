بالفيديو.. استعداد تويوتا كورولا سيدان 2020 للظهور لاول مرة في 16 نوفمبر

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أعلنت شركة تويوتا رسميا أن سيارة كورولا سيدان الجديدة كلياً ستظهر الأسبوع المقبل في معرض قوانغتشو للسيارات ، من 17 إلى 25 نوفمبر.

وستنطلق السيارة السيدان المدمجة إلى جانب سيارة تويوتا ليفين الحصرية في الصين في 16 نوفمبر ، وهو اليوم الصحفي للحدث.

وعلى الرغم من أن سيارة كورولا سيدان 2020 ستظهر على الأرجح في المواصفات الصينية ، إلا أنها يجب أيضا أن تعرض بدقة نسخة السيارة بالمواصفات الأمريكية. أما بالنسبة لتويوتا ليفين ، فهي نسخة أكثر رقياً من كورولا بأربعة أبواب.

ولسوء الحظ ، لم تقدم شركة السيارات اليابانية أي معلومات على الإطلاق حول كورولا سيدان وليفين.

ومع ذلك ، فإننا نعلم أن سيارة كورولا سيدان الجديدة كليًا تشترك في منصة TNGA القياسية مع تويوتا كورولا هاتشباك موديل 2019. وهذا يعني أن نموذج الأبواب الأربعة يجب أن يقدم نفس المحركات مثل نسخة الخمسة أبواب.

وفي الولايات المتحدة ، تستخدم السيارة الهاتشباك محرك البنزين سعة 2.0 لتر ذو أربع أسطوانات ، والتي تبلغ قوته 168 حصان عند 6600 دورة في الدقيقة و210 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4800 دورة في الدقيقة.

ويأتي المحرك مع خيارين لنقل الحركة: واحد مانيوال من ست سرعات والثاني ناقل حركة أوتوماتيكي ديناميكي جديد كلياً مع الوضع الرياضي ومبدلات في عجلة القيادة.

كما أن الانتقال إلى منصة TNGA سيؤدي أيضاً إلى توفير مساحة داخلية أكثر رحابة وجعل السيارة أقل وزناً.

ولذلك ، فإن سيارة كورولا سيدان 2020 يجب أن تقدم كفاءة أفضل للوقود وامكانية قيادة أكثر دقة من سابقتها. ومن ناحية المعدات ، سيحظى الطراز الجديد بمزيد من ميزات السلامة ، بالإضافة إلى أحدث نظام ترفيه لشركة تويوتا.

ويتوقع من كورولا سيدان 2020 أن تستعير الكثير من تجهيزاتها من نظيرتها الهاتشباك خاصة عندما يتعلق الأمر بالتصميم. ويقدم هذان التصميمان اللذان قدمهما كليبر سيلفا فكرة جيدة عما سيبدو عليه النموذج الجديد كليا.