رجل يصب ” الأسيد ” بحلق زوجته.. وهذا ما فعلته المستشفى

بانكوك(صدى):

أقدم رجل بتايلندا على صب حمض ” الأسيد ” الحارق بفم زوجته، ولكن الصدمة الأكبر تتمثل فيما قامت به المستشفى ورفضها علاج الزوجة.

وبالتطرق للتفاصيل، أخذت الأبنة البالغة من العمر 12 عامًا والدتها إلى المستشفى؛ بعد أن صب زوجها حمض ” الأسيد ” بحلقها، ولكن المستشفى رفضت تقديم المساعدة الطبية لها؛ لأنها لم تستطع سداد رسومها؛ وتوفت المرأة إثر ذلك.

خضعت المستشفى للتحقيق في هذه الحادثة؛ حيث قالت أن المرأة قررت المغادرة بعد إبلاغها بتكاليف العلاج وماتت بعد ذلك بقليل، كما تم إلقاء القبض على زوج الضحية.