الهلال الأحمر بجدة يقيم محاضرة عن الإسعافات الأولية

سعيد العجل(صدى):

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة محاضرة توعوية في الإسعافات الأولية، بمقر الكلية التقنية، لمتدربي الكلية من قسم السياحة والفندقة.

تضمنت المحاضرة كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع الحالات القلبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور، وكذلك نبذه تعريفية عن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

ألقى المحاضرة من ادارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة المدرب عائض موسى الشمراني بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية عبدالله أحمد أبوزيد.

وفي نهاية المحاضرة تم تكريم منسوبي هيئة الهلال الأحمر من قبل عميد الكلية المهندس عبدالرحمن السريعي وشكر منسوبي الهيئة على جهودهم المبذولة في العمل الميداني والتدريبي والإعلامي.