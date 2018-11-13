سلطان بن سحيم يعلق على عزلة أمير قطر ببيت للمتنبي

طلال الضوي(صدى):

علّق الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، على عزلة أمير قطر تميم بن حمد؛ حيث ظهر ذلك من خلال أي ظهور له في المحافل الخارجية؛ فلم يعد أحد يقبل انتهاكاته وأفعاله الإجرامية في المنطقة.

ومن جانبه، أوضح سلطان بن سحيم عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” من الاستعراض في مطعم تركي بلا تقدير لقطر التي تمثلها، إلى الجلوس منزوياً في آخر الصف في باريس وكأنك لم تصدق الحضور متفرجاً، صدق المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه،، ما لجرح بميت إيلام! “