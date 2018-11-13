لماذا تأخرت إقامة صلاة المغرب في الحرم المكي 18 دقيقة؟
أثار تأخير إقامة صلاة المغرب في الحرم الشريف لمدة 18 دقيقة دهشة وتساؤل المصلين الذين فاضت بهم ساحة المسجد الحرام حول أسباب تأخر الإمام .
ورغم تعدد الروايات إلا أن هناك روايتين هما الأقرب لما حدث ، أولهما وقوع عارض صحي حال دون وصول الإمام قيل أنه إلتهاب حاد ، الأمر الذي دفع المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للاتصال بالإمام البديل، الذي حضر على الفور.
بينما تشير الرواية الأخري إلى حدوث لبس بين الإمامين حيث ظن كل منهما أن الآخر سيؤم الصلاة .
زاير[ عدد التعليقات: 1712 ] نشر منذ 3 ساعات
من السنه تأخير الصلاة حتي يتمكن المصلين من أداء صلاة تحية المسجد و صلاة السنه الراتبه قبل الفريضة و انتظار الصلاة لأن الدعاء مستجاب بين الزنا والإقامة اما الاستعجال غير مستحب .
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخي الفاضل ارجو تعديل اللفظ في التعليق الاول
وشكرا لك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34521 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخارجنا
زائر[ عدد التعليقات: 1946 ] نشر منذ 2 ساعتين
في الحرم مافيه انتظار لان المسجد المصلين متواجدين هي خمسة دقائق بين الاذان والاقامه
زاير[ عدد التعليقات: 1712 ] نشر منذ 1 ساعة
المعذرة
لأن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة وشكرا .
هديهد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا في أي مسجد لانتظار المصلين…
رجاءً لا تفتي من عندك.
الشاعر[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 11 دقيقة
الامر عادي وش المشكلة يعني
ماله داعي مثل هالاخبار ياصدى