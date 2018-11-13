لماذا تأخرت إقامة صلاة المغرب في الحرم المكي 18 دقيقة؟

نايف السالم(صدى):

أثار تأخير إقامة صلاة المغرب في الحرم الشريف لمدة 18 دقيقة دهشة وتساؤل المصلين الذين فاضت بهم ساحة المسجد الحرام حول أسباب تأخر الإمام .

ورغم تعدد الروايات إلا أن هناك روايتين هما الأقرب لما حدث ، أولهما وقوع عارض صحي حال دون وصول الإمام قيل أنه إلتهاب حاد ، الأمر الذي دفع المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للاتصال بالإمام البديل، الذي حضر على الفور.

بينما تشير الرواية الأخري إلى حدوث لبس بين الإمامين حيث ظن كل منهما أن الآخر سيؤم الصلاة .