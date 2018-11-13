وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, رأس معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري اليوم , اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة, بحضور معالي أمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, ومديري فروع الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة, وعدد من رجال الأعمال.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أهداف مبادرة الإسكان التنموي واستراتيجيات وزارة الإسكان فيها وأبرز المعوقات التي تواجه أعمالها وسبل تذليل الصعوبات وإيجاد حلول عاجلة والعمل بأولوية وتنسيق عالي المستوى لخدمة المواطن في المنطقة.

وأكد معالي وكيل إمارة منطقة الرياض توجيهات القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعم الإسكان كأحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 مشدداً على المتابعة المباشرة من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لكل برامج وزارة الأسكان وخططها وتقديم الدعم الكامل لها.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي.