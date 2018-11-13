شرطة الشرائع تعثر على جثتي حاجين متحللتين بين جبال المعيصم

نايف السالم(صدى):

عثرت شرطة الشرائع على جثتي حاجين متحللتين ، بين الجبال بمنطقة المعيصم على طريق الملك خالد أحدهما ، لرجل مسنّ من شرق آسيا، والأخري لرجل مسنّ من جنسية عربية .

وتفصيلاً فقد تقدم مواطن ببلاغ عن الجثتين للجهات الأمنية، التي توجهت للموقع المشار إليه على الفور فيما تباشر الأدلة الجنائية بالتعاون مع مندوب من وزارة الحج، ، لاتخاذ الإجراءات وإكمال اللازم بحكم الاختصاص .